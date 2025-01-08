شكرا لمتابعة خبر عن طائرة مصرية تهبط اضطرارياً في مطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، عن اضطرار رحلتها رقم MS852، التي كانت متجهة من مطار أديس أبابا إلى مطار القاهرة الدولي، إلى الهبوط في مطار جدة الدولي.

تم اتخاذ قرار الهبوط للطائرة طراز B737-800، والتي تحمل 85 راكبا على متنها لإجراء بعض الإجراءات الفنية لضمان سلامة الركاب والطائرة.

وأكدت مصر للطيران في بيان لها، أنه تم التعامل مع الركاب بكل احترافية وحرص، حيث تم توزيعهم على رحلتين من جدة إلى القاهرة، وهما الرحلة رقم MS1662، والرحلة رقم MS668.

كما شددت على أن سلامة الركاب تأتي دائمًا على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية في جميع عملياتها التشغيلية.

وقدمت الشركة اعتذار عن أي إزعاج قد يكون نجم عن هذا الأمر، مع تأكيدها استمرار تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة، ما يضمن راحة وسلامة المسافرين.