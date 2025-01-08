الخليج اليوم .. الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني - أدرجت الإمارات 19 فرداً وكياناً مرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب المحلية.

جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب

يأتي القرار في إطار حرص الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له وفقاً لوكالة "وام"، فيما تضم قائمة الأفراد نحو 7 إماراتيين و2 آخرين يحملان جنسيتين مزدوجتين بجانب الجنسية الإماراتية.

وتنفيذاً للقرار الصادر، يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حسب القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة

فيما تشمل قائمة الأفراد :

1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.

3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.

4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

أما قائمة الكيانات فتشمل:

1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.

2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.

5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.

6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.

7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.

8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.