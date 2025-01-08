الخليج اليوم .. الجيش الأميركي يقصف مواقع حوثية.. "استخدمت لمهاجمة السفن"

الرياض - كتب موسى القحطاني - نفذ الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، ضربات دقيقة على منشآت حوثية في اليمن، مشيرا إلى أنها استخدمت لشن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان اليوم "نفذنا ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة (ACW) تابعتين للحوثيين والمدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كما قال البيان إن الحوثيين استخدموا هذه المنشآت لشن هجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وبين البيان أنه لم تقع إصابات للأفراد أو أضرار في المعدات الأميركية، مشدداً على أن هذه الضربات هي جزء من جهود القيادة المركزية الأميركية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومة من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

7 غارات

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام حوثية عن وقوع 5 غارات أميركية بريطانية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتان على مديرية سنحان في صنعاء.

وتهاجم الجماعة المتحالفة مع إيران في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل، قائلة إنها تتصرف تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة.

فيما يرد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن بسبب الهجمات البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.