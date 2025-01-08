شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُرفض مزاعم الاحتلال بشأن الخريطة التي تضم أجزاءً من دول عربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت المملكة عن إدانتها ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته بشأن الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة.

وأكدت المملكة في بيانها أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وتجدد المملكة في هذا السياق مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية خريطة تُظهر ما يُسمى “إسرائيل التاريخية”، وتضم أجزاءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

كما شددت على أن هذه الأفعال تشكل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبها، أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية نشر هذه الخرائط، معتبرةً إياها خرقًا فاضحًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.