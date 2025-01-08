شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تحتضن ملتقى نموذج الرعاية الصحية الحديث خلال يومي 28 و29 يناير الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد مدينة الرياض فعاليات ملتقى نموذج الرعاية الصحية الحديث 2025 في نسخته الثانية، برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وتنظيم شركة الصحة القابضة، خلال الفترة 28-29 يناير الجاري، تحت عنوان “رعاية وأثر”، وذلك بقاعة الملفى في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

ويستهدف الملتقى، الذي يمثل منصة علمية بارزة إقليميًا وعالميًا، التعريف بنموذج الرعاية الصحية السعودي محليًا ودوليًا، وإبراز قصص النجاح المتحققة والطموحات والمستهدفات المستقبلية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعزز الملتقى مفهوم الشراكة في الرعاية الصحية بين أفراد المجتمع وأسرهم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحتهم، بما يضمن تقديم رعاية صحية تلبي احتياجات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة.

ويمثل الملتقى المرحلة الثانية من أربع مراحل استراتيجية ضمن عملية التحول في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تطوير نموذج الرعاية الصحية في المملكة، حيث تساهم الصحة القابضة بشكل محوري في تمكين تقديم الرعاية الصحية عبر 20 تجمعًا صحيًا موزعًا في مناطق ومدن المملكة.

ويقدم الملتقى 20 ساعة علمية للممارسين الصحيين، كما يُمكن معرفة مزيد من التفاصيل حول الملتقى عبر زيارة الموقع الإلكتروني: هنا

ويسهم الملتقى في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، وتحسين التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية، مع استعراض الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، ضمن نموذج رعاية مبتكر ومستدام يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.

وسيشهد الملتقى تقديم عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا محليًا ودوليًا، وما يزيد على 80 جهة عارضة، علاوة على تكريم 36 من الفائزين ضمن جائزة ملتقى الرعاية الصحية الحديث. إضافة إلى استعراض أحدث المجالات ضمن القطاع الصحي والتي تشمل كلاً من الرعاية الأولية واستخدامات التقنية لاستدامة القطاع الصحي. كما يركز المعرض المصاحب على إنجازات التجمعات الصحية ومستهدفاتها لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا تستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.