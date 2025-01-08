شكرا لقرائتكم خبر عن لبيعهما خطبًا محليًا.. ضبط مخالفين لنظام البيئة في القصيم وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع.

واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية، وجرى تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالف في حائل

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع.

وجرى تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.



الإبلاغ عن المخالفين

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.