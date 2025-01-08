شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع بيش في منطقة جازان، المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية على متن واسطته البحرية في عرض البحر، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود الالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.