شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "مسارات التمكين".. شروط الحصول على دعم من المؤسسات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

للذكور والإناث للفئتين العمرية من 17-23 للبكالوريس ومن 17-30 للدبلوم.

غير موظف/ة.

خريجو الثانوية بمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

نسبة موزونة للثانوية العامة، واختبارات القدرات لا تقل عن 65%.

برنامج مسارات التمكين

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المسار التعليمي في مراكز مسارات التمكين، يُمكّنك من الحصول على الدعم الأكاديمي من مؤسسات تعليمية مختلفة.وأكد حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" على منصة "إكس"، أن برنامج مسارات التمكين "المسار التعليمي" الخاص بالدعم الأكاديمي والمنح التعليمية (بكالوريس، دبلوم) لدى عدة جهات تعليمية للسعوديين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، يستهدف التسجيل في الفصل الدراسي الثاني من العام 2024-2025.وأشار إلى أن الشروط الخاصة تشمل الآتي:تواصل وزارة الموارد البشرية، اهتمامها بدعم وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر العديد من البرامج.من بين تلك البرامج برنامج مسارات التمكين الذي يستهدف إيجاد حلول مناسبة، ومستدامة للتحديات والمعوقات التي يواجهها مستفيدي الضمان الاجتماعي.