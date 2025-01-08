وصول الفنانة أنغام لحفل إطلاق كليب تيجي نسيب

أغنية "تيجي نسيب"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 08:49 مساءً - وصلت منذ قليل الفنانة، على السجادة الحمراء الخاصة بحفل إطلاق أحدث أغانيها المصورة ""، وسط حفاوة كبيرة من قبل جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على حضور الحفل مبكراً، وحضر الحفل أيضًا عدد من المشاركين في الألبوم من بينهم الشاعر أمير طعيمة.حملت الأغنية توقيع أكرم حسني والملحن إيهاب عبد الواحد، وجاءت كلماتها محملة بالعديد من النصائح التي وجهتها أنغام للكثير من الفتيات اللواتي يعنن من هجر الحبيب بعد علاقة عاطفية قوية، لتقدم لهم الحل وهو ضرورة إنهاء تلك العلاقة للحفاظ على مشاعرهن.وضم الألبوم عدد آخر من الأغاني بمشاركة مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته».يمكنك قراءة: أنغام وهاني فرحات بحفلتين الجمعة والسبت بالمتحف المصري الكبيرومن الجدير بالذكر، أن النجمة أنغام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مع جمهورها في مدينة جدة بالسعودية في شهر سبتمبر من عام 2024، حيث قدمت الألبوم كاملاً لأول مرة بحضور عدد كبير من صناعه وحرصت على تقديم التحية لهم ومن بينهم أكرم حسني، أمير طعيمة، الموزع طارق مدكور وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».