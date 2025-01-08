ميليس سيزن تحتل المركز الأول بين الممثلين الأتراك.. إليكم التفاصيل

من هي ميليس سيزن؟

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ميليس سيزن ودخولها عالم التمثيل

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قصة "الخائن"

الممثلة التركية الشابة التي عرفها الجمهور التركي والعربي من خلال دورها "ديرين" في مسلسل الخائن، الذي عُرض لأول مرة في أبريل 2020، وحقق أرقامًا قياسية من حيث المشاهدات، استطاعت أن تحتل المركز الأول بين الممثلين الأتراك في أول تصنيف لـ IMDb Starmeter لهذا العام، والذي تم نشره هذا الأسبوع، حول الممثلين الأكثر شهرة حول العالم، كما جاء تصنيفها عالميًا في المرتبة 130.ولدتMelis Sezen في يناير 1997، بمدينة اسطنبول، لأب ألباني، وأم يونانية، ولديها أخ واحد. درستفي مدرسة سليم باشا أتاتورك الأناضول الثانوية، وتخرجت من جامعة كوتش، قسم الإعلام والفنون البصرية بين عامي 2016 و2017.موهبةكانت بالفطرة وليست مكتسبة، وكانت طاغية عليها، وفي أحد اللقاءات السابقة، قالت أن والدتها اكتشفت موهبتها وحبها للتمثيل في سن مبكر، لذلك سجلتها في مركز موجدات جيزن للفنون.بدأتفي دراسة الدراما منذ سن الثانية عشرة، ودرست أيضًا المسرح في مركز موجدات لمدة عام، ثم لعبت أول دور مسرحي لها، في مسرحية مستشفى كومبوش على مسرح علي سولماز في سيليفري.للمزيد من الأخبار توبا بويوكستون تتجول في شوارع جدة التاريخية وتتغزل بالمباني الأثريةدخلتعالم التلفزيون من خلال المسلسل التلفزيوني "حياة أكشام تاتليدر- Akşem Tatlıd'ın hayatı"، وبعدها شاركت في مسلسل "Black ınci"، وتولت أول دور بطولة لها في المسلسل التلفزيوني "Leke".شاركتأيضًا في عدة أفلام إلى جانب مشاريع المسلسلات التلفزيونية، كان فيلم "Champion for Us"، الذي صدر عام 2018، هو أول دور رئيسي لها، وفي نفس العام شاركت في أفلام Tilki Yuvası و Dünya Hali.وفي عام 2019، قامت ببطولة فيلم Miracle 2: Love. وفي عام 2020، لعبت دور البطولة في مسلسل "الخائن- Sadakatsiz"، والذي كان سببًا في شهرتها الواسعة. وبنفس العام لعبت الشخصية الرئيسية "نازان" في المسلسل التاريخي "يا استقلال يا موت".وشاركت بعدها في العديد من الأعمال، وعلى رأسها مسلسل اللؤلؤة السوداء، وتألقت مؤخرًا في بطولة مسلسل «جول جمال».إليكِ هذا الخبر توبا بويوكستون تستعد لتصوير فيلم أجمل فتاة في ماردين"الخائن"، من بطولة جانسو دره (Cansu Dere) وكانر سيندوروك (Caner Cindoruk) وميليس سيزن (Melis Sezen)، ومن إخراج نسليهان يشيليورت وسيناربو كمال حمامجي أوغلو وديلارا باموك في الموسم الأول، وأرزو داستان موتلو ومصطفى موتلو وغامزي أرسلان ونوري بيليجي في الموسم الثاني. المسلسل مكون من موسمين، وانتهى بحلقته الستين التي تم بثها في 25 مايو 2022.وتدور القصة حول الدكتورة آسيا يلماز، التي تعيش حياة هادئة وسعيدة في مدينة "تكيرداغ" مع زوجها فولكان، وابنهما علي، ويتغير هذا الوضع عندما تعلم أن زوجها كان على علاقة غرامية مع شابة تدعى ديرين لمدة عامين، وكان ضروريًا على آسيا الاختيار بين إنقاذ زواجها أو الانتقام من زوجها الخائن.وفي الموسم 2، تركت آسيا حياتها في تكيرداغ وانتقلت إلى إسطنبول، في محاولة لبناء حياة جديدة مع ابنها علي، والتقت آسيا مع رجل آخر.قد ترغبين في معرفة حصاد 2024: المسلسلات التركية الأكثر مشاهد خلال العاملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».