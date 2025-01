عقب نجاحه في Squid Game.. لي بيونغ هون ورحلة من النجاح في السينما أمام نجوم هوليوود

مشاركة نجوم كوريا الجنوبية بالموسم الجديد

بداية ونجاح في السينما الكورية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 مساءً - خلال الفترة الماضية تم عرض الموسم الثاني من المُسلسل الكوري الشهير، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم نظرًا لما حمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة وتفاصيل مُختلفة عما تم تقديمه بالموسم الأول عام 2021.وقد شارك ببطولة الموسم الجديد عدد كبير من نجوم كوريا الجنوبية ومن أبرزهم لي جونغ جاي، وي ها جون، كانغ أي سيم، لي داويت، بارك جيو يونغ إلا أن من لفت الأنظار إليه بشكل حقيقي ولأدائه هو النجم الكوريLee Byung-hunوالذي جاء أداؤه ممُيزًا واستكمالًا لما قد قدمه بالموسم الأول من المسلسل.كان قد بدأ الفنان الكوريLee Byung-hunمسيرته الفنية من خلال السينما، حيث أنه في عام 2009 شارك ببطولة أول عمل فني له وذلك من خلال فيلم "G.I. Joe: The Rise of Cobra" واللافت بأن هذا الفيلم هو فيلم أمريكي وبذلك جاءت بدايته الحقيقية في هوليوود.وفي عام 2010 جسد بطولة أول فيلم بـوهو فيلم "I Saw the Devil" والذي جاء من تأليف وإخراج جي وون كيم، وبعد مرور ثلاث سنوات يعود لي بيونغ هون، للعمل في هوليوود عام 2013 من خلال فيلم "RED 2" والذي شارك ببطولته أمام عدد من نجوم هوليوود والعالم ومن أبرز بروس ويلس Bruce Willis، أنتوني هوبكنز Anthony Hopkins وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "هان تشو باي".يمكنك قراءة: تعرف على أبرز نجوم كوريا و تايلاند المشاركين بمهرجان البحر الأحمر السينمائيكما أنه بنفس العام شارك أيضًا ببطولة فيلم "G.I. Joe: Retaliation" أمام بروس ويلس، دواين جونسون، كما تعاون أيضًا مع المخرج ألان تايلور Alan Taylor وذلك من خلال فيلم "Terminator: Genisys" عام 2015 وشارك ببطولة الفيلم أرنولد شوارزينجر، إميليا كلارك كما أنه شارك بالبطولة أمام النجم العالمي آل باتشينو بفيلم "Misconduct" عام 2016، وطوال مسيرته السينمائية والتي استمرت لما يتجاوز الخمسة عشر عامًا شارك لي بيونغ هون بالعديد من الأفلام السينمائية سواء في هوليوود أو كوريا الجنوبية.

كما كان للنجم الكوري لي بيونغ هون Lee Byung-hun، بصمة خاصة بالمسلسلات الكورية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا سواء في كوريا الجنوبية أو على مستوى العالم، ومن أبرزها كان مسلسل "Squid Game"، والذي كان قد تميز بشكل كبير في أدائه مما جعل الجمهور يتعلق به بدرجة كبيرة وينتبه لموهبته الحقيقية.



