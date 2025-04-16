تفاصيل الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 صباحاً - يحمل مهرجان الأفلام السعودية في دورته الـ 11 الذي يأتي تحت شعار "قصص ترى وتروى" وتمتد فعالياته من 17 وحتى 23 أبريل 2025، العديد من التفاصيل المهمة ومنها جدول عروض الأفلام بهذه الدورة التي تنقسم لعدة أقسام سنتعرف إليها من خلال هذا التقرير وهي كالتالي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

فيلم "هوبال" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي مدته 119 دقيقة، دراما عربي، وتدور أحداثه في أعقاب حرب الخليج الثانية، يعرض "هُوبال" قصة عائلة بدوية تعيش في عزلة بالصحراء، حيث يواجهون اختباراً صعباً عندما تصاب الابنة ريفه بمرضٍ معدٍ، ما يدفع الأم سرّاً لتحدي قوانين الجد لإنقاذ ابنتها، بمساعدة عساف الذي يخشى فقدانها.

فيلم "فخر السويدي" للمخرج عبدالله بامجبور، أسامة صالح، هشام فتحي مدته 113دقيقة دراما عربي، تدور أحداثه حول ثانوية السويدي الأهلية، يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة. ويجمع لهذا الفصل مجموعة غير اعتيادية من الطلاب، مثل زياد العائد من أمريكا بعقلية مختلفة ومتمردة، ومازن سريع الانفعال كثير المضاربات، وسعيد الطالب التائب الذي يسعى لتحسين صورته. يواجه شاهين تحديات من مالك المدرسة وأخيه معين الذي يسعى لجلب استثمار خارجي للمدرسة.

فيلم "ثقوب" للمخرج عبدالمحسن الضبعان مدته 84 دقيقة، دراما سيكولوجية، عربي، ويتحدث عن الزوجين عن شقة جديدة، يبدأ الماضي المظلم بالظهور تدريجياً حين يكشف صمت راكان الغامض ومواجهاته العنيفة عن شبكة معقدة من الأسرار. تبلغ القصة ذروتها عندما تتحول والدته إلى ضحية لسطو غادر، مما يدفعه إلى مواجهة الشخص الذي يخشاه طوال حياته.

فيلم "رفعت الجلسة" للمخرج محمد صلاح المجيبل، مدته 117دقيقة، جريمة، عربي، وتدور أحداثه بعد مرور عام على انتحار "يونس"، يظهر قاتل غامض يرتكب مجموعة من الجرائم المتسلسلة للانتقام من قاتل الطفل "فهد" ابن يونس، ولا يترك خلفه أي دليل سوى قلادة على شكل العقرب.

فيلم "سلمى وقمر" إخراج عهد كامل، 106 دقائق قضايا اجتماعية، عربي، وتدور أحداثه في جدة خلال الثمانينيات والتسعينيات، تنشأ صداقة غير متوقعة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني، لكنها تتعرض للاختبار عندما تبدأ الفتاة في قيادة السيارة.

فيلم "سوار" من إخراج أسامة الخريجي، مدته 81 دقيقة، دراما، عربي. وتدور أحداثه في عام 2003، تم تبديل طفلين حديثي الولادة، تركي سعودي، عن طريق الخطأ في نجران بالسعودية، وفي وقت لاحق من عام 2007، كشفت اختبارات الحمض النووي عن الخطأ، وتصدرت القصة عناوين الأخبار وهزت الرأي العام، مما غير حياة العائلتين المعنيتين اللتين لا تزالان تعانيان من عواقب ذلك حتى يومنا هذا.

فيلم "أناشيد آدم" من إخراج عدي رشيد مدته 97دقيقة، دراما، عربي، وقصته تدور عندما يحاول "آدم" إيقاف الزمن بداخله، بينما يستمر في مراقبة مروره الصاخب في حياة المقربين من حوله.

فيلم "إسعاف" من إخراج كولن تيج مدته 113دقيقة، أكشن، عربي، وتدور أحداثه حول عمر وخالد، مسعفين يعملان بمدينة الرياض، تنقلب حياتهما رأساً على عقب عندما يتورطان في حادث مروري، بشخص مرتبط بجريمة خطيرة، حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم، تتصاعد الأحداث بشكل مثير خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا والتشويق والإثارة.

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

فيلم "قن" من إخراج مجتبى الحجي، مدته 12دقيقة، كوميدي، عربي، تدور أحداثه بعد أن فجّر والده كرة أصدقائه، يقرر آدم بيع ممتلكات والده ليشتري لهم كرة بديلة.

فيلم "تراتيل الرفوف" من إخراج هناء صالح الفاسي مدته 20 دقيقة،دراما، عربي وانجليزي، وتدور أحداثه عندما تتوجه أم وابنها إلى مدينة العلا لبيع محل التحف الذي كان يمتلكه زوجها المفقود، وأثناء تواجدهما هناك تنكشف أسرار غامضة تغير حياتهما وتعيد تشكيل علاقتهما، وهو من إخراج ناصر القطان مدته 8 دقائق، غموض، عربي، تدور أحداثه عندما تبدأ القصة عندما يتوقف شاب تحت إشارة المرور، معلقاً عينيه في السماء مما يثير فضول المارة واستيائهم، فيبدأون بتصوير الشاب ونشر صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول إلى ظاهرة خطرة يجب التعامل معها.

فيلم "أختين" من إخراج وليد القحطاني، مدته 20 دقيقة، كوميديا، عربي وانجليزي، تدور أحداثه عندما توافق نور الممثلة الناجحة والمحبوبة على إجراء مقابلة تلفزيونية سريعة. لكن يتبين أن هذه المقابلة قد تهدد مسيرتها الفنية وتسبب كارثة لسمعتها.

فيلم "ناموسة" إخراج رنيم المهندس، دانا المهندس، مدته 6 دقائق، تجريبي، عربي، وتدور أحداثه في عام 1969 كانت "زوزو"، وهي بعوضة صغيرة، تعيش وسط المناظر الطّبيعيّة الخلّابة للعلا، في المملكة العربيّة السعوديّة، في قلبها أحلام كبيرة تجعلها مميّزة عن رفيقاتها من الحشرات الطّنّانة، فبينما كانت زميلاتها البعوضات راضيات عن حياتهنّ الرّوتينيّة، كانت "زوزو" تتوق إلى أمر أكبر فهي تحلم أن تصبح مغنّيّة، ولكن ليست أيّة مغنّيّة، إنّها تريد أن تكون مشهورة مثل أمّ كلثوم.

فيلم "ميرا ميرا ميرا" من إخراج خالد زيدان، مدته 20 دقيقة، دراما، عربي.وتدور أحداثه في حي مهدد بالهدم في جدة، يفقد سعيد قدرته على الكلام فجأة، ولكن كلمة واحدة فقط تخرج من فمه، تقوده لاكتشاف نتيجة غامضة.

فيلم "يوم سعيد" وهو من إخراج محمد الزوعري، مدته 20دقيقة، دراما، كوميدية، عربي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، يبدأ سعيد يومه بالفوضى، حيث يستيقظ متأخراً ويغيب عن اجتماعاته. وبعد أن ذكّره نادل متجهم بالصّلاة، يعود ليجد حذاءه قد سُرق، الأمر الّذي يشعل مطاردة برّيّة مضحكة ومفارقات غير متوقعة.

فيلم "علكة" من إخراج بلال البدر، مدته دقائق، دراما، عربي، تدور أحداثه عندما يقع سعد في حب دانيا من النظرة الأولى، وذلك بعد انضمامها إلى صفّه في الروضة. يقلب الحب حياة سعد رأساً على عقب، فلا يستطيع التركيز أو الأكل أو ممارسة أنشطته اليومية المعتادة. وفي غمرة تساؤلاته عن الحب والتي لم يجد لها إجابة شافية، يقرر أن يعطي حبيبته أغلى ما يملك علكته.

فيلم "شرشورة" من إخراج، أحمد النصر، مدته 38 دقيقة، دراما، عربي، وتدور أحداثه

عندما يواجه "موسى" أثناء عمله كسائق سيارة الشرشورة تساؤلات وجودية وتحديات شخصية كانت تعترضه منذ الصغر، إلى أن يكتشف قدرته الغريبة على التواصل مع عالم خفي.

فيلم" شريط ميكس" من إخراج علي أصبعي، مدته 18دقيقة، دراما كوميدية، عربي، تدور أحداثه حول صبي بحريني شقي من الطبقة ذات الدخل المنخفض يتظاهر بالمرض لتجنب الذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل بمفرده. يقضي يومه في الاستماع إلى شريط الأغاني الخاص بأخيه ويفسده، وعندما حاول إصلاحه اكتشف موهبته الخفية في الموسيقى.

فيلم "ملِكة"، من إخراج مرام طيبة، مدته 14 دقيقة، فانتازيا، عربي، تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تخوض مغامرة ساحرة للبحث عن تاج جدتها الضائع.

فيلم "ونعم" من إخراج مساعد القديفي، مدته 10دقائق، دراما كوميدية، عربي. تدور أحداثه بعد تخرج سالم ورجوعه إلى البلاد، يتلقى صدمة من إدارة المعادلة للشهادات العلمية بعدم موافقتهم على التصديق له بسبب استحداث بعض القرارات، يجد سالم نفسه في وضع حرج ويواجه صعوبات مادية وعملية إلى أن تظهر شركة "ونعم" وتطرح فرصة الفوز بوسامها. فهل تكون المشاركة طوق النجاة لسالم؟

فيلم "كرفان روان" من إخراج أحمد أبو العصاري، مدته 11دقيقة، دراما، عربي، تدور أحداثه حول رحلة برية هدفها كسر حالة الفوبيا "الاغوروفوبيا" التي تعاني منها "روان" حيث تخشى التواجد في أماكن مفتوحة، فيقرر زوجها استئجار كرفان لمساعدتها على كسر خوفها.

فيلم "نور" من إخراج ثابت الموالي، مدته 15دقيقة، عائلة، عربي. تدور أحداثه في بلدة صغيرة في بدايات عام 2000، يرغب "عبد الرحمن" في تربية الحمام. وفي أحد الأيام يجد حمامة لاتطير، لتبدأ رحلته في إقناع والده المحافظ ومحاربة ابن الجيران الغيور للاحتفاظ به.

فيلم "وهم" من إخراج عيسى الصبحي، مدته 21 دقيقة، تجريبي، عربي، وتدور أحداثه بعد أن قضى شهرين في قسم الأمراض النفسية، يدرك دكتور أكاديمي حاجته للخروج من المستشفى. يأخذه شقيقه إلى عدة أماكن لمحاولة إخراجه من حالة الاكتئاب ولكن من دون جدوى، فيقرر مغادرة المدينة حيث الخلوة مع الطبيعة.

فيلم "جوز" من إخراج محمود الشيخ، مدته 19 دقيقة، دراما، عربي. بعد موت ابنها، تحاول "نرجس" المصابة بمرض السكر استرجاع حياتها والإنجاب مرة أخرى ولكنها تصطدم بزوجها الذي لم يتجاوز الفقد، فتقرر الهرب.

فيلم "خدمة للمجتمع" من إخراج جعفر آل غالب، 20دقيقة، جريمة، عربي، تدور أحداثه عندما يواجه "سلطان" تهديداً بفقدان وظيفته، فيُقدم على مغامرة خطيرة لإنقاذ نفسه، لكنه يكتشف احتمالية تورطه في لعبة انتقامٍ أكبر بكثير مما كان يتصور بسبب مديرته "سلوى".

فيلم "1/2 رﺣﻠﺔ" من إخراج رنا مطر، مدته 15دقيقة، دراما، عربي، تدور أحداثه عندما تعيش شابة خارج المدينة وتخوض رحلتين مهمتين؛ الأولى مع والدها والثانية مع خطيبها، الذي ماإنْ تصل منزل والديه، حتى تبدأ التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها.

فيلم "انصراف" من إخراج جواهر العامري، مدته 14 دقيقة، دراما، عربي، وتدور أحداثه بينما تعيش في دوامة التصالح مع حزنها بسبب وفاة صديقتها المقربة، تضطر فتاة مراهقة لحضور نشاط مدرسي مُستفز، مما يحفزها لإحداث ثوران مفاجئ.

فيلم "هو اللي بدا" وهو إخراج عبدالله العطاس، مدته 22 دقيقة، أكشن، عربي، وتدور أحداثه عندما يلتحق عماد الذي لا يعتمد عليه بنادي الجوجيتسو لتقوية شخصيته الضعيفة، ولكن حظه السيىء وضعه في مواجهة مع أسوأ مدرب في النادي.

مسابقة الأفلام الوثائقية

فيلم "عندما يشع الضوء" من إخراج ريان البشري، مدته 39 دقيقة، سيرة ذاتية، عربي، و يروي الفيلم قصة الفنانين والأشخاص الذين كرسوا حياتهم للحفاظ على التراث الفني وتعزيز الأعمال الإبداعية، من خلال مقابلات مع بعض الفنانين ولقطات أرشيفية، وسرد بصري غامر، يسلط الضوء على نضالاتهم ونجاحاتهم وإسهاماتهم في الفن السعودي. يكشف الفيلم عن قدرة شخص ذي رؤية ومجموعة من الأفراد المتفانين بخلق إرث خالد وملهم منذ الستينيات وحتى اليوم.

فيلم "عثمان في الفاتيكان" من إخراج ياسر بن غانم، مدته 16 دقيقة، سيرة ذاتية، عربي، وتدور أحداثه حول عثمان الخزيم، طفل من الخرج يعشق الفن منذ صغره، ويكبر وهو يبحث عن الجمال في كل شيء. يسافر إلى إيطاليا لدراسة الفن، إلا أنه يعيش تجارب تغيّر علاقته بالفن. ثم يعود إلى السعودية مصمماً لديكورات التليفزيون، فيطوّر أسلوبه الفني ويشارك في معارض محلية. في عام 2019 يعود إلى إيطاليا بدعوة رسمية لعرض أعماله في معرض "حروف بدون كلمات" في دولة الفاتيكان.

فيلم "الجانب المظلم من اليابان" وهو من إخراج عمر فاروق، مدته 47 دقيقة، وثائقي، عربي، خلال رحلته لليابان والتعرف إلى تفاصيل حياة اليابانيين، يجد عمر فاروق نفسه في صراع بين ما توقعه وسمعه وبين ما يواجهه في الرحلة.

فيلم "عين السبعين" من إخراج محمد الغافري، مدته 10 دقائق، سيرة ذاتية، عربي، وهو فيلم يحكي أحداث سبعين عاماً من حياة العم عبدالله الصقري. قصة تجمع بين الماضي والحاضر، وتتعمق في تفاصيل الصراع والراحة؛ لتكشف عن حكايات ملهمة، ودروساً في القوة والثبات.

فيلم "سارح"، من إخراج عبدالله اسكوبي، مدته 5 دقائق، وثائقي إبداعي، عربي، ويدور حول رحلة في أعماق حياة راعي إبل، يكشف عن تفاصيل يومياته والعلاقة الفريدة التي تجمعه ببيئته.

فيلم "دينمو السوق" من إخراج علي العبدالله، مدته 17 دقيقة، وثائقي، عربي، وهو فيلم وثائقي تدور أحداثه في يوم من حياة "بو وحيد" الذي كرس حياته بعد تقاعده في سوق الحراج، حيث يعمل دلّالاً للبضائع المستعملة وبيعها مُحاولاً كسب لقمة العيش.

فيلم "قرن المنازل" من إخراج مشعل السحيم، مدته 7 دقائق، وثائقي إبداعي، يستكشف الفيلم قرية "قرن المنازل" أو "السيل الكبير" في الطائف، حيث تلتقي الطبيعة الريفية بسحر الوادي. مستعرضاً تفاصيل الحياة البسيطة والهادئة لسكان القرية، وجمال المناظر الطبيعية الخلابة، وتقاليد العيش بين أحضان الريف.

سينما الهوية

فيلم "الرقص في الزاوية" من إخراج يان بوجنوفسكي، ومدته 13 دقيقة، دراما، بولندي، وتدور أحداثه بعد سقوط الشيوعية عام 1989، لم تعد أجهزة التلفزيون الملونة من السلع الفاخرة في بولندا. بدأت الشاشات في العديد من المنازل البولندية تعكس الواقع خارج النافذة بشكل أكبر. ولكن هل الواقع حقاً ملون؟

فيلم "هجرة" وهو من إخراج رند بيروتي، مدته 12دقيقة، دراما، عربي،

وتدور أحداثه في مطار مزدحم، أحلام، وهي أم تبلغ من العمر 14 عاماً، تهرب من بغداد، المكان الوحيد الذي عرفته على الإطلاق. وبينما تحارب الظلال التي تكمن حولها، تتأمل في رحلتها لاستعادة حياتها.

فيلم "شيخة" من إخراج أيوب اليوسفي وزهوة راجي، مدته 25دقيقة، دراما، عربي، وتدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في مدينة أزمور المغربية، تقف على مفترق طرق بعد اجتيازها شهادة البكالوريا - ممزقة بين تبني إرث والدتها كشيخة وبين السعي لحياة أكثر تقليدية مع صديقها الذي يرفض تراثها.

فيلم "على قبر أبي"، من إخراج جوهين زنطار، ومدته 23 دقيقة، دراما، عربي، فرنسي، وتدور أحداثه حول فتاة تقود سيارة إلى قرية مغربية. على متنها، ماين وعائلتها يحيطون بنعش الأب. غداً، سيدفن الرجال الأب وستنتظر النساء في المنزل. لكن الفتاة الصغيرة تنظر إلى الأمر بمنظور قاتم للغاية وتعتزم أن تقود والدها إلى مثواه الأخير.

فيلم " حبيبتي" من إخراج أنطوان ستليه، مدته 10 دقائق، دراما، عربي، فرنسي، وتدور حول نهاية يوم على شرفة سطح منزل. أنيسة دعت والدتها إلى باريس لقضاء عطلة نهاية أسبوع معاً، لكن لم يسرِ لقاؤهما كما هو مخطط له.

فيلم "في قاعة الانتظار" من إخراج معتصم طه، مدته 15 دقيقة، دراما، عربي، ويدور حول حسين، وهو شاب عربي، يرافق والدته الأرملة حديثاً إلى مستشفى إسرائيلي.

فيلم "احتفظ" من إخراج لويس روز، مدته 21 دقيقة، دراما، نجليزي، ويدور "Keep" هو فيلم قصير من إنتاج بريطاني-فرنسي، أخرجه لويس روز عام 2023. تدور أحداث الفيلم حول غوردون، حارس سابق لمنارة تحولت إلى متحف، والذي يواجه الوحدة والروتين اليومي. تتغير حياته عندما يزوره موسى، لاجئ أفغاني، مما يضعه أمام معضلة أخلاقية حول نوايا الضيف الغامض.

فيلم "برتقالة من يافا" من إخراج محمد المغني، مدته 26دقيقة، دراما، عربي، عبري، تتحدث قصته حول محمد، شاب فلسطيني، يبحث بيأس عن سيارة أجرة ليقله عبر نقطة تفتيش للقاء والدته التي تنتظره على الجانب الإسرائيلي. عند نقطة التفتيش، يكتشف السائق، فاروق، أن "محمد" قد فشل بالفعل في عبور الحدود وتبدأ المتاعب.

فيلم "نرجو الاختلاف" من إخراج روري برادلي، ومدته 12 دقيقة، وثائقي انجليزي، تدور أحداثه حول العالم السري لـ "diffing"، يجد مجتمع من الأشخاص العزاء في شغفهم، بينما يتنقلون بين صراعاتهم الشخصية وتحدياتهم على الطريق وخارجه.

فيلم "دبٌّ يتذكّر" من إخراج زانغ ونايت، مدته 20 دقيقة، دراما،إنجليزي، تدور أحداثه حول الصبي المحلي، بيتر، يحاول العثور على مصدر الصوت المعدني الذي يطارد القرية. عندما يشارك تسجيلاته مع امرأة مسنة، تثير هذه المشاهد ذكريات عن دب كان يجوب التلال خلال طفولتها.

فيلم "سلالة العنف" من إخراج محمد بورويسا، مدته 15 دقيقة، دراما، انجليزي، يجلس شاب في السيارة مع صديقته، تتوقف بجواره سيارة غير معلّمة بداخلها شرطيان يأمران بإجراء فحص هوية روتيني، يطلبان منه النزول ثم يشرعان في تفتيشه بطريقة منهجية، بينما يقف أمام السيارة تحت أنظار صديقته المذهولة.

فيلم " إذا الشمس غرقت في بحر الغمام" من إخراج وسام شرف، مدته 20 دقيقة، دراما، عربي، وتدور أحداثه حول بيروت، لبنان. في موقع البناء على الواجهة البحرية، يتعين على حارس الأمن رائد منع المارة من الوصول إلى الشاطئ. ولكن مع تزايد البناء الذي يخنق الأفق يوماً بعد يوم، يواجه رائد لقاءات غريبة فهل هي مجرد أحلام، أم رموز لرغباته؟

أضواء على السينما اليابانية

فيلم "عودة النهر" من إخراج ماساكازو كانيكو، مدته 109 دقائق، دراما فانتازيا، ياباني، وتدور أحداثه حول اليابان ما بعد الحرب، يسافر صبي صغير بمفرده إلى بركة عميقة في الجبال، على أمل إنقاذ قريته وعائلته من الفيضان، متتبعاً تقليداً يختفي.

فيلم "أضواء أوزوماسا" من إخراج كين أوتشياي، مدته 103 دقائق، دراما، ياباني، في استوديوهات أوزومازا الأسطورية في كيوتو، يواجه "كيراياكو" المتقدم في السن، وهو سيد الموت بشكل جميل في أفلام الساموراي، خطر الزوال مع تلاشي شعبية الدراما التاريخية. ولكن عندما يأخذ ممثلة شابة متحمسة تحت جناحه، قد يكون أداؤه الأخير هو الأكثر أهمية على الإطلاق.

فيلم "أزرق وأبيض " من إخراج هايرويوكي نيشياما، مدته 25 دقيقة، دراما، ياباني، يدور حول ريوسوكي، الذي يعيش في حالة حزن، يقوم بصنع الملح في يوم جنازة زوجته، بهدف الحفاظ على تاريخ الملح المحلي.

فيلم "توما رقم 2 " من إخراج يوهي أوسابي، مدته 19 دقيقة، دراما، ياباني، وتدور أحداثه عندما قرر توما أن يضع والده، الذي يعاني من الخرف، في دار رعاية، اكتشف كاميرا فورية في غرفة والده كان قد نسي تحميضها. كانت الكاميرا، التي تحمل اسم "TOMA No. 2"، مليئة بذكريات والده. في محاولة لإحياء ذكرياته، يقود توما ووالده معاً إلى دار الرعاية.

فيلم "العالم الجديد" من إخراج تومومي موراقش، مدته 7 دقائق، دراما، ياباني، وتدور أحداثه حول في يوم مشمس من شهر يونيو، استدعى كانامي أصدقاءه القدامى إلى البرية لغرض ما، ولكن فوكو فقط هو من وصل.

فيلم "كابوراجي" من إخراج ريسا ناكا، مدته 24 دقيقة، دراما، ياباني، تدور أحداثه حول كابوراجي، مصور لمجلة أسبوعية، يكشف فضيحة تدفع ممثلة إلى الانتحار. يقع في حالة من الركود ولكنه يتعهد بالعودة إلى التصوير لرئيسه وزملائه. في أحد الأيام، يتلقى رسالة من مصدر مجهول يبلغه بمعلومات عن فنانة مشهورة كان يطاردها.

فيلم " جبل الرأس" من إخراج كوجي يامامورا، مدته، 10 دقائق، رسوم متحركة، دراما، كوميديا سوداء، ياباني، يروي الفيلم قصة رجل بخيل يبتلع نوى الكرز، لتبدأ شجرة كرز بالنمو من رأسه، مما يجلب له الشهرة والمشاكل. بأسلوبه الساخر والمستوحى من الفولكلور الياباني، يناقش الفيلم الجشع وعواقبه. تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 2003.

"قصير للغاية"، من إخراج كوجي يامامورا، مدته 5 دقائق، رسوم متحركة، دراما، عربي، ويتحدث عندما يستند إلى قصة قصيرة للكاتب هيديو فوروكاوا، حيث يبحث رجل عن أقصر شيء في طوكيو ويكتشف أنه مقطع لفظي ينطق به رجل يحتضر. يستكشف الفيلم مفهوم الزمن واللغة بأسلوب بصري مبتكر.

تشتمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على عدة أفلام وهي:وتشتمل مسابقة الأفلام الروائية القصيرة على عدة أفلام وهي:وتشمل مسابقة الأفلام الوثائقية وهي:وتشتمل سينما الهوية على عده أفلام وهي:وتشمل أضواء على السينما اليابانية التالي:

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