محمود حميدة صاحب دار أيتام في رمضان 2025

قصة وأبطال مسلسل "ولاد الشمس"

محمود حميدة يتواجد بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

آخر أعمال محمود حميدة الدرامية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 مساءً - يشارك الفنانفي موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "" والذي يأتي من بطولة أحمد مالك وطه دسوقي والذي انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي للحاق بالعرض في الموسم الرمضاني القادم، وعلمت "الخليج 365" أن حميدة يظهر خلال أحداث العمل بدور صاحب دار أيتام تربي أحمد مالك وطه دسوقي بداخله." ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول قصة "ولعة" ويجسد دوره أحمد مالك و"مفتاح" ويلعب شخصيتهوهما صديقان نشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم الجريمة وصراعهما مع صاحب دار الأيتام.يمكنكِ قراءة.. أبرز مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2025في سياق آخر يتواجد الفنان محمود حميدة حالياً في مدينة الأقصر بصعيد مصر من أجل حضور فعاليات الدورة الـ 14 منوالتي تنطلق غداً الخميس 9 يناير، حيث يشارك حميدة في المهرجان باعتباره الرئيس الشرفي، فيما سيتم تكريم عدد من نجوم وصناع السينما منهم خالد النبوي والمخرج مجدي أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة والمخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.يذكر أن آخر مشاركات الفنانالدرامية كانت من خلال مسلسل ""، الذي تم عرضه نهاية العام المنصرم، والعمل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، ركين سعد، شريف سلامة، صبا مبارك، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والعمل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022).اقرأي أيضاً.. محمود حميدة بالجلسة الحوارية في مهرجان الجونة 2024: الفن أصبح مهنة من لا مهنة لهوعلى مستوى السينما ينتظرطرح فيلم "فرقة الموت" خلال هذا العام، حيث يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».