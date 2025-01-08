درة تتألق بإطلالتين مختلفتين بأحدث جلسة تصوير لها في العام الجديد

أحدث إطلالات درة في 2025

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درة تعود للسينما التونسية بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 08:49 مساءً - تألقت الفنانةفي أول ظهور لها في العام الجديد 2025، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بأكثر من إطلالة خطفت بها أنظار متابعيها وجمهورها على السوشيال ميدياً فور نشر الصور على حسابها بموقع إنستغرام، وكذلك تصدرت محركات البحث على موقع جوجل في الساعات الأخيرة.أطلت الفنانة درة بإطلالتين مختلفتين بأحدث جلسة تصوير لها حيث ظهرت بالإطلالة الأولى وهي ترتدي بلوزة سوداء مع شورت قصير يحمل نفس اللون، أما الإطلالة الثانية فظهرت باللون الأخضر وهي ترتدي بلوزة من الستان، وتسريحة شعر كلاسيكية، لتحصد درة إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها المعتادة، خاصة وأن درة معروفة بحرصها الدائم على اختيار الاطلالات المميزة والمتنوعة.يمكنكِ قراءة: استوحي تنسيقات الشتاء من إطلالات درة زروق باللون الأسوديذكر أنخاضت مؤخراً أول تجاربها كمخرجة ومنتجة خلال فيلم "" الذي تم عرضه فى الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث عُرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والعمل عبارة عن فيلم وثائقي مدته 79 دقيقة.كانت الفنانةقد سجلت عودتها إلى السينما التونسية بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "" الذي انطلق في دور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير، وتأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصيد، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.اقرأي أيضاً.. مواهب متعددة للنجوم التوانسة.. آخرهم درةوتدور أحداث فيلم "" حول شخصية تُجسدها درة، والتي تعيش صراعات داخلية وخارجية، وتتناول القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة، والتضحية. وبهذا الدور، تعود درة إلى أدوارها المميزة التي تتسم بالواقعية النفسية والعاطفية، مما يمنح الفيلم عمقاً ويتيح للجمهور فرصة للتأمل في قضايا المجتمع التونسي.وتنتظراستكمال تصوير مسلسل "إ": خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقفه وتأجيل عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب درة، أبرزهم محمود عبد المغني، نبيل عيسى، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيى الدين، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.

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