درة تتألق بإطلالتين مختلفتين بأحدث جلسة تصوير لها في العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 08:49 مساءً - تألقت الفنانة درة في أول ظهور لها في العام الجديد 2025، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بأكثر من إطلالة خطفت بها أنظار متابعيها وجمهورها على السوشيال ميدياً فور نشر الصور على حسابها بموقع إنستغرام، وكذلك تصدرت محركات البحث على موقع جوجل في الساعات الأخيرة.
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يذكر أن درة خاضت مؤخراً أول تجاربها كمخرجة ومنتجة خلال فيلم "وين صرنا" الذي تم عرضه فى الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث عُرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والعمل عبارة عن فيلم وثائقي مدته 79 دقيقة.
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وتدور أحداث فيلم "صاحبك راجل" حول شخصية تُجسدها درة، والتي تعيش صراعات داخلية وخارجية، وتتناول القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة، والتضحية. وبهذا الدور، تعود درة إلى أدوارها المميزة التي تتسم بالواقعية النفسية والعاطفية، مما يمنح الفيلم عمقاً ويتيح للجمهور فرصة للتأمل في قضايا المجتمع التونسي.
وتنتظر درة استكمال تصوير مسلسل "إثبات نسب": خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقفه وتأجيل عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب درة، أبرزهم محمود عبد المغني، نبيل عيسى، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيى الدين، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.
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أحدث إطلالات درة في 2025أطلت الفنانة درة بإطلالتين مختلفتين بأحدث جلسة تصوير لها حيث ظهرت بالإطلالة الأولى وهي ترتدي بلوزة سوداء مع شورت قصير يحمل نفس اللون، أما الإطلالة الثانية فظهرت باللون الأخضر وهي ترتدي بلوزة من الستان، وتسريحة شعر كلاسيكية، لتحصد درة إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها المعتادة، خاصة وأن درة معروفة بحرصها الدائم على اختيار الاطلالات المميزة والمتنوعة.
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https://www.instagram.com/p/DEhxfYbiyPx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: استوحي تنسيقات الشتاء من إطلالات درة زروق باللون الأسود
https://www.instagram.com/p/DEfBMmOCn99/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEfBMmOCn99/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEfBMmOCn99/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يذكر أن درة خاضت مؤخراً أول تجاربها كمخرجة ومنتجة خلال فيلم "وين صرنا" الذي تم عرضه فى الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث عُرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والعمل عبارة عن فيلم وثائقي مدته 79 دقيقة.
درة تعود للسينما التونسية بعد غيابكانت الفنانة درة قد سجلت عودتها إلى السينما التونسية بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير، وتأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصيد، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.
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وتدور أحداث فيلم "صاحبك راجل" حول شخصية تُجسدها درة، والتي تعيش صراعات داخلية وخارجية، وتتناول القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة، والتضحية. وبهذا الدور، تعود درة إلى أدوارها المميزة التي تتسم بالواقعية النفسية والعاطفية، مما يمنح الفيلم عمقاً ويتيح للجمهور فرصة للتأمل في قضايا المجتمع التونسي.
وتنتظر درة استكمال تصوير مسلسل "إثبات نسب": خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقفه وتأجيل عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب درة، أبرزهم محمود عبد المغني، نبيل عيسى، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيى الدين، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.
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