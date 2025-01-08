"المعيرفي" يحتفل بزواج "عبدالله"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل علي موسى المعيرفي بزواج ابنه عبدالله، من كريمة عبدالحميد صالح بادي المعيرفي، وذلك في قاعة أمنية للاحتفالات، في المدينة المنورة، بحضور الأهل والأصدقاء، مقدمين تهانيهم لذوي العروسين، ومتمنين لهم التوفيق.

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