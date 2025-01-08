تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن Lenovo Tab جهاز لوحي اقتصادي بشاشة 10.1 بوصة مع معالج هيليو G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Lenovo في معرض CES 2025 عن جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab، وهو جهاز لوحي اقتصادي بشاشة 10.1 بوصة ويعمل بمعالج Helio G85. أطلقت الشركة أيضًا جهاز Idea Tab Pro المتطور بمعالج Dimensity، لكن Lenovo Tab يستهدف بشكل خاص سوق الأجهزة الاقتصادية.

التصميم:

يتميز Lenovo Tab بمظهر أنيق. يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على فتحة كاميرا واحدة وشعار Lenovo في المنتصف. يتوفر الجهاز اللوحي بخيارين للألوان: الرمادي القمري والأزرق القطبي. يبلغ سُمك الجهاز 7.5 ملم فقط.

يأتي الجهاز اللوحي أيضًا مع حافظات متعددة، بما في ذلك حافظة شفافة مع حامل، وحافظة Folio لتوفير حماية أفضل، وحافظة Play Suite مُصممة للأطفال.

المواصفات:

يتميز Lenovo Tab بشاشة 10.1 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل. تبلغ كثافة البكسل 224 بكسل لكل بوصة ونسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 83٪. لسوء الحظ، لا يحصل الجهاز على معدل تحديث عالٍ ويقتصر على معدل تحديث 60 هرتز. يمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 400 شمعة.

يعمل الجهاز اللوحي الاقتصادي بمعالج Helio G85 ثماني النواة وهو معالج مشهور للعديد من الأجهزة اللوحية والهواتف في نفس الفئة السعرية وبوحدة رسومات Mali-G52. يعتمد على معيارية 12 نانومتر ويُسجل متوسط 265 ألف نقطة على AnTuTu وفقًا لـ NanoReview. يحتوي الجهاز اللوحي على ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وخيارات تخزين داخلية 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخزين الداخلي قابل للتوسيع أيضًا عبر فتحة بطاقة MicroSD.

يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يأتي Lenovo Tab ببطارية 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C. للاتصال، يتميز الجهاز بـ Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.3. ومكبرات الصوت المزدوجة على الجهاز اللوحي بتقنية Dolby Atmos. كما يوجد منفذ سماعة رأس 3.5 ملم. يعمل الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 14.

السعر والتوافر:

من المتوقع أن يبدأ سعر Lenovo Tab من 159 دولارًا. سيكون متاحًا للشراء بدءًا من يونيو 2025.

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