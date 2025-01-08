شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، منإلى متوسط وكثيف على أجزاء من 8 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.الرياض: أضم وميسان والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف.مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.تبوك: تيماء وتبوك.الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.نبه المركز الوطني للأرصاد بـ (الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية يوم الأربعاء، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء.ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يتوقعمنعلى أجزاء من منطقة الرياض مساء اليوم الثلاثاءوتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء، الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومراتبينما تستمر حتى الساعة 2 من صباح الأربعاء على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراءوتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.