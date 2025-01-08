شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندرا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. العلاقات الثنائية سبق واستقبل نائب وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس الثلاثاء، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود عمر ليبي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.