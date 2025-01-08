الامارات | شرودر: النصر يواجه كلباء بدون غيابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق النصر، الهولندي ألفريد شرودر أن "العميد" سيواجه خصماً قوي وعنيداً في مباراته المقبلة، الجمعة أمام كلباء في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "الفريق يضم لاعبين مميزين خصوصاً في خطي الهجوم والوسط، ومدرب جيد.. بالتأكيد ستكون مباراة صعبة وقوية".

وأضاف شرودر: "أظهرنا خلال المباريات السابقة قدرتنا على مواجهة أي خصم وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا للفوز بنقاط هذه المباراة، الفريق بشكل عام لا يعاني من أي غيابات حالياً، هناك فقط بعض المشاكل الصغيرة وسنحدد قائمة الفريق بعد تدريب الغد".

وأضاف: "نحترم فريق كلباء ولكن سنقدم أفضل ما لدينا لحصد نقاط المباراة.. كل المباريات لها نفس الأهمية بالنسبة لنا وسنقاتل لتحقيق الفوز وعودة الفريق إلى نتائجه الإيجابية مرة أخرى، لم نخسر على استاد آل مكتوم منذ أكثر من سنة في بطولة الدوري وهذا حافز إضافي لنا لنحافظ على هذا الرقم".