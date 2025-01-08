حزب الوطنيين الاحرار يتبنى ترشيح قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية

تبنى المجلس السياسي في حزب "الوطنيين الأحرار" بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، ما كان قد أعلن عنه رئيس الحزب مرارا، حيث كان من اوائل المرحّبين بانتخاب العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية نظراً لما يتحلى به من نظافة كف ومن مناقبية نجح عبرها في تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والحسابات السياسية الضيقة في الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان. كما وبالنظر إلى ما يتمتع به من دعم دولي واسع، قد يخوله من السير قُدُماً بإعادة الإعمار، وتفعيل دور لبنان وعلاقاته مع الدول العربية والأسرة الدولية، وبسط سيادة الدولة من خلال تنفيذ القرارات الدولية، وتفعيل المؤسسات الشرعية وانتظام عملها بما يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.

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