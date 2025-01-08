بري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تداولا خلاله بتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وقد أثنى الوزير المصري على الجهود التي يبذلها بري لتحقيق التوافق بين القوى اللبنانية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي. بدوره بري شكر لمصر رئيساً وشعبا وقوفهم الدائم الى جانب لبنان,

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