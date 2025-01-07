شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لوجهة رائدة.. السياحة السعودية تحقق نمواً متسارعاً والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى السياحة السعودي

السياحة السعودية

الوجهات السياحية

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من ”ملتقى السياحة السعودي 2025“ في العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من أكثر من 100 جهة تمثل القطاعين العام والخاص.ويُعدّ الملتقى منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في قطاع السياحة السعودي، وإبراز المشروعات الاستثمارية الواعدة، وتطوير المهارات والقدرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.وأكد الرئيس التنفيذي للسياحة الداخلية في هيئة السياحة، محمد بصراوي، أن قطاع السياحة في المملكة يشهد مسيرة مستمرة من التقدم والنمو المتسارع، مع تحقيق أرقام قياسية وابتكار منتجات سياحية جديدة.وأشار بصراوي إلى أن المملكة احتفلت في عام 2023 بوصول عدد الزوّار إلى 100 مليون زائر، ما يتماشى مع طموحات ”رؤية 2030“ وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.واستعرض بصراوي، نجاح النسخة السابقة للملتقى، حيث شهدت مشاركة أكثر من 28 ألف زائر من 100 جهة، وتم خلالها توقيع 62 اتفاقية، منها 9 اتفاقيات مع الهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى استحداث أكثر من 20 مبادرة ومنتجاً سياحياً جديداً.وأكد أن النسخة الحالية ستشهد مزيداً من الشراكات المثمرة والتسهيلات التجارية في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة.ويُقام ملتقى السياحة السعودي 2025 في الفترة من 7 إلى 9 يناير، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي.ويسعى الملتقى إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوّاره واستكشاف إمكانات الوجهات السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما في ذلك الندوات وورش العمل والمعارض التفاعلية.