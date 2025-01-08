ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الإمارات أدرجت 11 فردا وثمانية كيانات مقرها بريطانيا على قائمة الإرهاب للاشتباه في ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها منظمة إرهابية.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء الإمارات: ادراج 11 فردا وثمانية كيانات مقرها بريطانيا على قائمة الإرهاب للاشتباه في ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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