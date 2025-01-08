سيزار المعلوف: المرشح صاحب الحظ الذي ممكن ان يحظى بتوافق داخلي ودعم خارجي هو جهاد ازعور

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى ان قوة العماد جوزيف عون هو تأييد الخماسية له وعلى رأسها اميركا كونه اثبت انه رجل دولة ونظيف الكف .

ولفت المعلوف في تصريح له، الى ان نقاط ضعفه التي قد تعرقل وصوله الى سدة الرئاسة وابرزها:

- تعديل دستوري في مجلس النواب بأكثرية الثلثين اي 86 صوتاً في المرحلة الاولى وهو امر معقد دستورياً وفي المرحلة الثانية موافقة ثلثين مجلس الوزراء، ومن بعدها توقيع رئيس الجمهورية وهو غير موجود للأسف.

- رفض التيار الوطني الحر له

- رفض الثنائي الشيعي له والسبب هو اصرار والحاح اميركا له

- عدم وضوح موقف القوات اللبنانية والسبب هو كونه يسعى لزعامة مسيحية

واردف "اما بنظري المرشح صاحب الحظ الذي ممكن ان يحظى بتوافق داخلي ودعم خارجي هو الوزير السابق جهاد ازعور الذي تقاطعت القوات، والتيار، والمعارضة، على اسمه سابقا. وبأي حال سنبارك للرئيس المقبل وسنكون الى جانبه في السراء والضراء كون الموقع يعنينا".

وذكر بانه "في النهاية عتبي كبير على جميع القوى المسيحية التي اضاعت فرصة للتوحد وفرض الارادة المسيحية لانتخاب رئيس قوي، ولا لتعيينه من الخارج او الداخل والمعروف من قبلي دائماً كل الاحترام والتقدير للدكتور سمير جعجع".