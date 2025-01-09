بايدن يلغي زيارته لإيطاليا بسبب حرائق كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته الخارجية الأخيرة في رئاسته قبل ساعات فقط من موعد مغادرته المقررة إلى روما، مفضلاً البقاء في واشنطن لمتابعة الاستجابة للحرائق المدمرة التي تجتاح كاليفورنيا.

وتشتعل حرائق هائلة في منطقة لوس أنجليس، مما ملأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، ودفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.

واندلعت 3 حرائق رئيسية يوم الثلاثاء وسط رياح قوية بشكل خطير، مما أودى بحياة مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من ألف منشأة.