سليمان فرنجية أعلن سحب ترشحه من الإنتخابات الرئاسية: داعم للعماد عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى

أعلن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، أنه "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".
ولفت فرنجية، الى اننب "أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني - وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".
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