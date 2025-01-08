السعودية | وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة “الأونروا”، ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

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