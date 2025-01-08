الدفاع المدني: السيطرة على الحريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في سن الفيل وإنقاذ الأبنية السكنية المجاورة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه "بتاريخ اليوم الموافق في ٨-١-٢٠٢٥، تمكنت فرق الإطفاء التابعة لها، بالسرعة القصوى، من السيطرة على النيران التي اندلعت في محطة لتوزيع المحروقات في منطقة سن الفيل. وقد استنفرت المديرية ١٢ مركزاً للإطفاء، حيث عملت العناصر والآليات بشكل مكثف لتطويق الحريق ومنع امتداده إلى الأبنية السكنية المجاورة".

وذكرت المديرية، أنه "بفضل الجهود الحثيثة والتنسيق الدقيق، تم إنقاذ الأبنية السكنية المحيطة وتجنيب المنطقة كارثة كبرى كانت تهدد حياة السكان وممتلكاتهم.

وفي حصيلة الاضرار أتت النيران على محطة المحروقات و٤صهاريج و٥ سيارات ومكتبين تابعين للمحطة إضافة إلى بعض الأضرار التي طالت المبنى السكني الملاصق للمحطة".

ولفتت الى أنه "في الوقت الراهن، لا تزال عمليات التبريد مستمرة في موقع الحريق لضمان عدم تجدده ولإزالة أي مخاطر محتملة"، متوجهةً "بالشكر إلى جميع العناصر على تفانيهم وشجاعتهم، كما تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة العامة".