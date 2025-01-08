أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في عيتا الشعب عقب توغل قوة مؤللة باتجاه الأحراج بين عيتا الشعب ودبل على بعد نحو كيلومتر واحد من مركز الجيش اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في عيتا الشعب عقب توغل قوة مؤللة باتجاه الأحراج بين عيتا الشعب ودبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.