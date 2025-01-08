السعودية | القنصلية العامة المصرية بالرياض تختصر زمن تجديد جواز السفر إلى 5 أيام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن السفير طارق المليجي القنصل العام المصري في الرياض أن القنصلية العامة المصرية في الرياض بدأت في استصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين المصريين خلال فترة 3-5 أيام عمل فقط، بحيث يتسلَّم المواطن المصري جواز سفره بعد أسبوع من تاريخ تقديم طلب إصداره أو تجديده بحد أقصى.

وأوضح القنصل العام أن الإجراءات الجديدة تتم في إطار تطوير ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج بحيث يتم حجز الموعد والتقديم عبر تطبيق القنصلية المصرية في الرياض مما يساهم بدرجة كبيرة في خفض المدة الزمنية المستغرقة بين تقدم المواطن بطلب لاستخراج أو تجديد جواز السفر وتسلمه جواز السفر الجديد، لتصل إلى أيام معدودة بعد أن كانت تتطلب فترات زمنية طويلة.



المعروف أن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية تعكف على تنفيذ مشروع إنشاء المركز المجمع للأوراق الثبوتية، بالشكل الذي سيمكن المواطنين في الخارج من تجديد واستلام بطاقات الرقم القومى، والحصول على مستخرج رسمي من الوثائق (شهادات الميلاد – شهادات الزواج / الطلاق) في فترة زمنية وجيزة تمكن المواطنين من مباشرة أمورهم الحياتية في أماكن تواجدهم بالخارج.

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