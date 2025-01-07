انت الان تتابع خبر كسر النصاب سيناريو يتكرر في جلسات البرلمان‎.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اللجنة القانونية حثت على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس كون هناك قوانين متراكمة تحتاج الى الاقرار ولاتقتصر على القوانين الثلاثة الجدلية.



وكانت الخلافات السياسية القاسم المشترك بين الكتل السياسية طيلة الجلسات السابقة خاصة بعد ان تدخلت المصالح الحزبية في انضاج بعض القوانين ما جعلها مادة انتخابية اكثر من كونها قوانين تخدم مصلحة المواطن.