فاكهة شتوية تدعم صحة القلب وتقلل نمو الخلايا السرطانية.. «احرصوا عليها يوميا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليوسفي من الفواكه الشتوية اللذيذة، ويعشقها الصغار والكبار، وينصح بتناولها طوال فصل الشتاء، لما لها من تأثير فعال في الوقاية من السرطانات بأنواعها، وتساهم في دعم صحة القلب، والعديد من الأمراض الأخرى، ويمكن اعتبارها وجبة خفيفة قبل النوم.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، أن اليوسفي يتمتع بفوائد غذائية وصحية عديدة، وله دور في المساعدة على الوقاية من بعض أنواع السرطانات، كالتالي:

غني بفيتامين سي

اليوسفي غني بـ«فيتامين سي» لتعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف.

اليوسفي يقي من السرطان

يعتبر اليوسفي مصدرا جيدا للألياف، مما يساعد على تحسين الهضم، وتقليل مشكلات الإمساك، لذا فإنه يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويعزز المناعة المخاطية والبكتيريا النافعة، التي تقلل من أمراض الحساسية والسرطان، ولا يعتبر علاجا مباشرا للأورام، لكن يمكن اعتباره جزء من نظام غذائي صحي متوازن قد يساهم في الوقاية.

يحتوي اليوسفي على مركبات الفلافونويد التي تقي من السرطان

يحتوي اليوسفي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الفعالة، التي تساعد في حماية الجسم من الشوارد الحرة، التي تسبب التلف الخلوي، وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بحسب «بدران».

دعم صحة القلب

يعمل اليوسفي على دعم صحة القلب، وذلك لأنه غني البوتاسيوم، مما يساعد على تقليل ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

تقليل الوزن وتعزيز الصحة العامة

يساعد اليوسفي في تقليل الوزن، وتعزيز الصحة العامة، إذ يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ويساعد في الشعور بالشبع.

يحتوي اليوسفي على مركبات الليمونويد والكاروتينويد، التي أثبتت بعض الدراسات قدرتها على تقليل نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها، وفقا لـ«بدران».

تناول اليوسفي الطازج يوميا قبل النوم بمثابة وجبة خفيفة، ويمكن إضافة شرائح اليوسفي إلى السلطات أو العصائر.