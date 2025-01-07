شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم من عيار 21 بعد ارتفاعه 15 جنيها في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين قبل ساعات من إعلان عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب في مصر .

و يعجز الذهب عن تخطي المستوى الحالي عند 3740 إلي 3755 جنيها للجرام من عيار 21 رغم ارتفاع البورصة العالمية قليلاً.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

ماذا ننتظر في سوق الذهب



بينما تتجه الأنظار في الأسواق الآن إلى عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.