الامارات | زيت الفول السوداني .. 5 فوائد صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد زيت الفول السوداني خيارًا غذائيًّا متعدد الاستخدامات يتفوق على الزيوت الشائعة بفضل قيمته الغذائية العالية، وفوائده الصحية العديدة مما يجعله إضافة مميزة للمطبخ.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فوائد لزيت الفول السوداني:

يعزز صحة القلب

زيت الفول السوداني غني بالفيتوستيرول، التي تقلل من مستويات الكوليسترول وتدعم صحة الشرايين، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين، كما يوفر توازنًا مثاليًّا بين الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، ما يجعله صديقًا للقلب.



يدعم طول العمر

يحتوي على مضاد الأكسدة ريسفيراترول، الذي يعزز صحة القلب، ويقلل الالتهاب، ويحارب الشيخوخة من خلال حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

يحسن صحة الجلد



غناه بفيتامين E ومضادات الالتهاب يساعد على تعزيز مرونة الجلد وتسريع التئام الجروح، ويمنع فقدان الترطيب، ما يجعله مفيدًا لعلاج الأكزيما والصدفية.



يوازن الهرمونات

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مثل حمض اللينوليك تدعم إنتاج الهرمونات، ما يعزز الصحة الهرمونية ويحسن استجابة الجسم للالتهابات.

يعزز صحة الدماغ

أوميغا 6 في الزيت تعزز التواصل العصبي وتقلل التدهور المعرفي، بينما يحمي الريسفيراترول خلايا الدماغ، ما يقلل من مخاطر الأمراض العصبية مثل ألزهايمر.