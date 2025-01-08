الامارات | 4 تجارب استثنائية في سوق «&e إم أو تي بي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفر سوق «&e إم أو تي بي» تجارب ترفيهية تستقطب الآلاف إلى حي دبي للتصميم، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، ونجح السوق الخارجي في تعزيز مكانته باعتباره أحد الأماكن المفضلة التي ينبغي زيارتها لاستكشاف أحدث التوجهات العصرية والثقافية للمجتمع المحلي والأجيال الجديدة.

ويحتضن السوق أكثر من 50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، بما في ذلك علامات تجارية محلية وأخرى عالمية معروفة، إلى جانب 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات كما يوفر مجموعة من التجارب شديدة التميز من بينها:

1 - تجارب تناول الطعام

يمكن لعشاق الطعام الاختيار من بين أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات تعرض تجارب مبتكرة، بما في ذلك أول مطاعم موسمية في دبي لعلامات تجارية مثل ديفز هوت كيتشن، وهومر لوبستر، ويستقبل مطعم طلبات الزوار بأشهى الأطباق والوجبات والأجواء الكلاسيكية التي تجعله من أفضل وجهات تناول الطعام على مستوى دولة الإمارات.

2 - متعة التسوق

يمكن للمتسوقين استكشاف أكثر من 50 متجراً جديداً للتجزئة، بما في ذلك العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما تضم هذه الدورة من السوق أرقى العلامات التجارية.

3 - تجارب حصرية

يمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة بما في ذلك «ذا سماش موبايل»، و«وايلد بينت هاوس»، إضافة إلى تجربة «كاربول كاريوكي» من إمارات، وانطلاق تحدي «نيون دبي» للجري، ويقدّم مقهى «سيب سيب نيل آرت» الأنيق مساحة للتعبير الإبداعي عن الذات.

4 - وجهة لا مثيل لها

تسهم المجسمات الفنية المستوحاة من الأجواء الكلاسيكية في إضفاء المزيد من الروعة على السوق، حيث يتحول السوق إلى أرض عجائب نابضة بالحياة، مع ممشى أيقوني، ومدخل مستوحى من أجهزة التلفاز، ومسرح مستوحى من مسجل الكاسيت، ومن المقرر أن يضيء عرض طائرات «الدرون» الذي يُقام لمرة واحدة فقط، أجواء السوق في يومه الأخير الموافق 12 يناير.