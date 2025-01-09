سامي الجميل: قائد الجيش انسان وطني لبناني وحتى الآن لم نصل إلى 86 صوتاً على أمل فكفكة بعض العقد

أشار النائب سامي الجميل، في حديث للـ"LBCI"، الى أننا "لم نصل إلى 86 صوتاً على أمل فكفكة بعض العقد، ومحور حديثي مع جعجع كان حول كيفية ادارة المعركة وانجاحها للوصول الى رئيس ونأمل أن يتم فك العقد للوصول للـ86 صوتا لقائد الجيش الذي هو نقطة تلاقي".

ولفت الجميل، الى أننا "نحن نعيش في غابة (كل مين إيدو إلو) ونحن بحاجة إلى دعم دولي لحماية لبنان من إيران وسوريا وإسرائيل ومن السلاح"، مضيفاً "مصلحتنا هي ان نحمي البلد من النفوذ الايراني ومن السلاح ومن الاحتلال الاسرائيلي ومما يمكن أن يأتينا من الحدود السورية ونحن بحاجة لدعم دولي لنتمكن من القيام بكل هذه الأمور".

وتابع "لا يمكننا أن نبارك للعماد جوزيف عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها".

وقال الجميل "هدفنا ليس أن نهزم الفريق الآخر ونحن حريصون على كل مواطن لبناني وقائد الجيش انسان وطني لبناني وحصل على ثقة الجميع والمؤسسة الوحيدة التي لا تزال واقفة هي الجيش وهو انسان أتى ليبني المؤسسات".

وأردف "لا أحد يدخل في معركة يريد أن يربحها ويضع خطة بديلة ونحن مقتنعون بخيارنا ولو قمنا بعملنا وانتخبنا رئيسا منذ سنة ونصف لما حصلت تدخلات خارجية ولا يستطيع الرئيس بري أن يخلق اجتهادا وأن يطبقه عندما يناسبه الأمر"، لافتاً الى أن "نحن حريصون على أن تكون الطائفة الشيعية شريكة في بناء لبنان المستقبل والبلد يبنى بالشراكة بين الجميع".

وأكد أن "نحن بحاجة لإعادة إعمار لبنان وفتح الأسواق ودعم دولي كي نتمكن من حماية البلد وهذا الدعم الدولي لطالما طالبنا فيه عبر المناداة بتنفيذ القرارات الدولية"، مضيفاً "ليس هدفنا هزم الفريق الآخر ونحن حريصون على أن تكون الطائفة الشيعية شريكة في بناء لبنان المستقبل والبلد يبنى بالشراكة بين الجميع".