شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب يترقب ترامب.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تترقب أسواق الذهب عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق خاصة سعر الذهب.

وننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء قبل ساعات من إعلان عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب في مصر .

ويتحرك سعر الذهب في مصر خلال قناة سعرية حدها الأقصي 3760 جنيها وحدها الادني 3730 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.