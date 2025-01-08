شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: 99% من حالات سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إن سرطان عنق الرحم هو سادس أشهر نوع سرطان بيصيب السيدات.

وأضافت فاكسيرا، أن السبب فى 99 % من الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي أو HPV .

ونصحت فاكسيرا الفتيات من سن 9 سنوات بتلقى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى، كما تنصح السيدات فوق عمر الثلاثين بعمل الفحص.

وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".

وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:

- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.

- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.