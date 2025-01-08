شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: 99% من حالات سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 08 يناير 2025 01:00 ص
قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إن سرطان عنق الرحم هو سادس أشهر نوع سرطان بيصيب السيدات.
وأضافت فاكسيرا، أن السبب فى 99 % من الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي أو HPV .
ونصحت فاكسيرا الفتيات من سن 9 سنوات بتلقى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى، كما تنصح السيدات فوق عمر الثلاثين بعمل الفحص.
وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".
وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:
- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.
- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.
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