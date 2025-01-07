شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارات المجمعة محليا أبرزهم نيسان صنى وسنترا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "نيسان موتورز يجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة " نيسان" في مصر، عن تحديث لقائمة أسعار سيارات نيسان لعام 2025 في السوق المصري ، حيث شهد طرازى "صني" و"سنترا" إستقرارا في اسعارها.

ويتم تقديم خمسة موديلات فى السوق المصرى ما بين مستورد ومجمع محليا ، منها موديلان يتم تجميعهما محليًا وهما طرا " صني " و طراز " سنترا " ، وعن سعر السيارة "نيسان صني 2025" فهو يبدأ من 695 ألف جنيه والفئة الأخيرة تأتي بسعر 795 ألف جنيه، أما سعر" نيسان سنترا 2025 " فهو يبدأ من مليون جنيه وحتى مليون و100 ألف جنيه .

تأتي نيسان "سنترا" بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 حصان مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وقد سجل سعر طراز "نيسان صني 2025" مانيوال- بيز لاين" نحو 695 ألفا جنيه ، كما سجلت الفئة الثانية من نيسان صني 2025 " أتوماتيك - بلس " نحو 765 ألف جنيه، وتأتي هذه الفئة بجنوط رياضية ، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، وزجاج خلفي غامق .

وأخيرا سجل سعر نيسان صني 2025 " أتوماتيك سوبر صالون " سعر 795 ألف جنيه، ولعل أهم ما يميزها وجود مكيف هواء أوتوماتيك، ومرايا قابلة للطي بخلاف كل الكماليات الموجودة بالفئات السابقة.