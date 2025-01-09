نبيل نقولا ردا على قسطنطين: تكتل الغيير والاصلاح قبل بالتصويت لميشال سليمان عام 2008 بحجة انه إذا حصل على 86 صوتا يعتبر تعديلا للدستور

اشار النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له، الى انه اذكر مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين بأننا سنة 2008 وقبل ذهابنا الى الدوحة كان قرار تكتل "التغيير والاصلاح" ضد انتخاب الرئيس الاسبق ميشال سليمان لأنه مناقض للدستور، وإذ بعد العودة من الدوحة وبعد تأييد قوى أجنبية وعربية لإنتخابه قبلنا بالتصويت له بحجة إذا حصل العماد سليمان على 86 صوتا يعتبر تعديلا للدستور، وقد دخل التكتل بعدة وزارات وعدة حكومات في عهد الرئيس سليمان".

واردف نقولا "اسأل الأستاذ قسطنطين كيف يمكن أن نكون ضد ونشارك في عدة وزارات في عهده، كفى لعب بعقول الناس، الدستور في خدمة المواطن وليس العكس، اليوم نحن بحاجة لخلاص الوطن وتخفيف مآسي الناس".