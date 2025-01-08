ترمب يلمح إلى استخدام القوة للسيطرة على قناة بنما

في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أنه لا يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند، معتبرًا أن السيطرة على المنطقتين ضرورية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال حديثه للصحفيين قبل أيام من توليه منصبه رسميًا في 20 يناير، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى اتخاذ خطوات جذرية لتأمين تلك المناطق الاستراتيجية. وشدد على أهمية قناة بنما وجرينلاند في حماية المصالح الأمريكية. مواقف متباينة

وفي رد فعلها، وصفت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، التي تعد بلادها الوصية على جرينلاند، تصريحات ترمب بأنها غير واقعية، مؤكدة أن الولايات المتحدة هي «الحليف الأهم للدنمارك»، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادة جرينلاند وشعبها.

أما في بنما، فقد أكد وزير الخارجية خافيير مارتينيز أتشا أن السيادة على قناة بنما «غير قابلة للتفاوض»، مشددًا على أن القناة ستظل تحت السيطرة البنمية الكاملة.

إثارة الجدل

ولم تقتصر تصريحات ترمب على جرينلاند وقناة بنما؛ فقد أثار المزيد من الجدل بطرحه فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، معتمدًا على «القوة الاقتصادية» لتحقيق ذلك. لكن هذه الفكرة قوبلت برفض قاطع من القادة الكنديين، الذين وصفوا تصريحاته بأنها غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

عدد من تصريحات ترمب حول جرينلاند وقناة بنما: احتمال استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما

اعتباره أن السيطرة على جرينلاند وقناة بنما ضرورية للأمن القومي الأمريكي

رد رئيسة وزراء الدنمارك بالتأكيد على أهمية احترام سيادة جرينلاند وشعبها

تأكيد بنما على سيادتها الكاملة على قناة بنما ورفضها لأي تفاوض بشأنها