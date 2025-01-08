حقيقة انفصال أوستن باتلر عن كايا جربر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 مساءً - كشفت عدد من التقارير الصحفية والمصادر أنباء عن انفصال الممثل الأمريكي أوستن باتلر عن عارضة الأزياء والممثلة كايا جربر بعد مرور ثلاث سنوات من ارتباطهما.

زادت هذه الأنباء والتكهنات التي تم تداولها حينما ظهرت كايا جربر في عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بوقت سابق من الشهر الجاري خلال إجازتها والتي قضتها في كابو سان لوكاس بدون الممثل الأمريكي أوستن باتلر.

ارتباط كايا جربر وأوستن باتلر

كان كل من كايا جربر و أوستن باتلر قد ارتبطا مع نهاية عام 2021، وجاء ظهورهما الأول بشكل علني حينما حضرا حفل Met Gala لعام 2022.

وفي عام 2023 ظهرت كايا جربر بجانب أوستن باتلر خلال جولته الصحفية لأحد أفلامه السينمائية، كما حضرا سويًا العرض الأول لفيلم "Elvis" بـ مهرجان كان السينمائي الدولي كما حضرا سويًا حفل "Vanity Fair Oscar"، وفي عام 2024 جاء حضورهما العرض الأول لفيلم "Dune: Part Two" في لندن، إضافةً إلى حضورهما افتتاح مسرحية برودواي "Oh, Mary".



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آخر أفلام أوستن باتلر السينمائية

يُذكر أن في ديسمبر الماضي تم الإعلان عن مشاركة النجم أوستن باتلر Austin Butler في الجزء الجديد من فيلم American Psycho والذي قام ببطولته من قبل النجم كريستيان بيل Christian Bale، بحسب موقع "Variety".

وقد ذكرت بعض المصادر حينها بأن الفيلم الجديد والذي يأتي من إخراج لوكا جواداجنينو Luca Guadagnino لن يكون إعادة إنتاج للفيلم الذي تم تقديمه عام 2000 وجسد بطولته كريستيان بيل، بل سيأتي مقتبساً جديداً من رواية الكاتب والسيناريو بريت إيستون إيليس Bret Easton Ellis المثيرة للجدل والتي كانت قد صدرت عام 1991.

وكانت قد دارت أحداث نسخة كريستيان بيل من الفيلم في مدينة نيويورك عام 1987، حيث جسد شخصية "باتريك بيتمان" وهو شخص محترف ساحر في وول ستريت أثناء النهار، وقاتل متسلسل أثناء الليل.



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