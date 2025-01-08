الإعلان عن تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد بسبب حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 مساءً - تم الإعلان عن تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، والذي كان من المقرر إقامته في سانتا مونيكا يوم الأحد المُقبل وجاء قرار التأجيل بسبب استمرار حرائق الغابات خلال الفترة الحالية في جميع أنحاء ولاية لوس أنجلوس، وقد تم الإعلان أن الحفل سيتم إقامته في 26 يناير الجاري.
وكان من المنتظر أن يُقام الحفل في "Barker Hangar" والذي يقع على بعد أميال قليلة من "Pacific Palisades" حيث تم إجلاء الآلاف وتدمير العديد من المنازل، إلى جانب أيضًا إندلاع حريق منفصل بمنطقة باسادينا-ألتادينا.يذكر أن تشيلسي هاندلر تستضيف حفل توزيع الجوائز للعام الثالث على التوالي، وكان من المُقرر إقامة حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الثلاثين Critics Choice Awards في 12 يناير 2025، لتكريم أفضل إنجازات صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية في عام 2024.
يمكنك قراءة: Critics Choice 2024 : تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين
كما تم إلغاء حفل الشاي السنوي لـ BAFTA والذي كان من المقرر إقامته يوم السبت القادم في بيفرلي هيلز، وتم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز AFI، وهو غداء مرصع بالنجوم لتكريم أفضل 10 أفلام وبرامج تلفزيونية لهذا العام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
الرئيس التنفيذي لجمعية اختيار النقاد: "صلواتنا مع من يكافحون الحرائق"و قد قال جوي برلين الرئيس التنفيذي لـ جمعية اختيار النقاد خلال بيان: "لقد كان لهذه المأساة بالفعل تأثير عميق على مجتمعنا، كل أفكارنا وصلواتنا مع أولئك الذين يكافحون الحرائق المدمرة ومع كل من تأثروا بها".
وكان من المنتظر أن يُقام الحفل في "Barker Hangar" والذي يقع على بعد أميال قليلة من "Pacific Palisades" حيث تم إجلاء الآلاف وتدمير العديد من المنازل، إلى جانب أيضًا إندلاع حريق منفصل بمنطقة باسادينا-ألتادينا.
https://www.instagram.com/p/DEk3jBeTy5V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEk3jBeTy5V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEk3jBeTy5V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة: Critics Choice 2024 : تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين
إلغاء العديد من الفعاليات الفنيةيُذكر أن حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الثلاثين Awards انضم إلى عدد من الأحداث الأخرى في هوليوود والتي تأثرت في الأيام الأخيرة بسبب الحرائق، ومن ضمنها العروض الأولى لأفلام "Wolf Man ،Unstoppable" يوم الثلاثاء المُقبل؛ وأفلام"Better Man ،The Pitt ،On Call" يوم الأربعاء المُقبل وفيلم "The Last Showgirl ".
كما تم إلغاء حفل الشاي السنوي لـ BAFTA والذي كان من المقرر إقامته يوم السبت القادم في بيفرلي هيلز، وتم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز AFI، وهو غداء مرصع بالنجوم لتكريم أفضل 10 أفلام وبرامج تلفزيونية لهذا العام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».