تشيلسي يخطط لترميم ثغرته بنجم إنجلترا

بدأ تشيلسي بحث خياراته في سوق الانتقالات، لتعزيز صفوفه بمدافع جديد قبل غلق الميركاتو الشتوي.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن النادي اللندني يدرس حاليا التعاقد مع مدافعه السابق، الدولي مارك جويهي لاعب كريستال بالاس.

وتلقى البلوز ضربة، باحتمالية غياب المدافع ويسلي فوفانا حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب الإصابة.وهذا ما دفع تشيلسي للتحرك من أجل جلب مدافع جديد، حيث أشارت تقارير صحفية في الساعات الماضية، إلى رغبته في قطع إعارة لاعبه تريفو تشالوباه إلى كريستال بالاس.

رغم ذلك، فإن بالاس أبدى انفتاحه على بيع جويهي، ما يعزز فرص تشيلسي في استعادة أحد أبنائه، الذي تدرج ضمن صفوف ناشئيه منذ عام 2007 حتى خروجه معارا مرتين إلى سوانزي، قبل مغادرة النادي صوب بالاس في 2021.

وما يزيد من فرص تشيلسي أيضا، تبقي 18 شهرا فقط على نهاية عقد الدولي الإنجليزي مع النادي اللندني، ما قد يضطر الأخير لمحاولة بيعه من أجل الاستفادة منه ماديا.

وبحسب الصحيفة، فإن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أحد المعجبين بشدة بقدرات جويهي، الذي أظهر براعته أمام فريقه السابق، خلال مواجهة السبت الماضي.

ويقدر بالاس لاعبه بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني، لكن السعر قد ينخفض، لقدرة اللاعب على التوقيع لأي ناد بعد أقل من عام.

كووورة