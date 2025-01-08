إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة، ونظام متكامل، ذات قيمة مضافة بمفهوم حديث يحمل اسم "عيادات التمكين"؛ كجزء من رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، وتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعزز "عيادات التمكين" من قدرات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتعمل على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، من خلال عقد الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، إذ توفر هذه العيادات بيئة مثالية؛ لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين، كما تقدم العيادات حزمة من الخدمات التنموية المتنوعة، تشمل الإرشاد المهني، والمالي، وتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، بالإضافة إلى فرص التوظيف وريادة الأعمال؛ شاملة خدمات التدريب النوعي والدعم القانوني ودعم الإسكان، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بشكل شامل.

وقد وسعت العيادات نطاق مقارها لتغطية 7 مناطق رئيسة في المملكة، شملت الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، وجازان، استنادًا على التحديات التي تواجهها كل منطقة في مجال الخدمات التنموية ومقدميها، للوصول إلى أهم المؤشرات التي تمثل ركائز أساسية للتطوير ورفع مستوى كفاءة وجودة العيادات، وفقًا للتحليل الشامل لبيانات المستفيدين من برنامج " عيادات التمكين" وتوزيعهم الجغرافي.

وحرصت الوزارة على تكوين فريق عمل متكامل يتألف من 222 موظفًا متنوعي الاختصاصات، تشمل مديري فروع وحالات متخصصين؛ إذ تمر رحلة المستفيد في "عيادات التمكين" من خلال خمس مراحل رئيسة؛ تهدف إلى تقديم التدخلات التنموية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.

ويُعد التمكين أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، إذ يركز على تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وتمكينهم للاستقلال بأنفسهم، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاعات المختلفة، مما يؤكد أهمية ما تقدمه الوزارة من جهود لتطوير برامج تعزز من فرص التمكين وتسهم في بناء مستقبل أفضل للمستفيدين.