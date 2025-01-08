بلينكن: واثق من التوصل لوقف إطلاق النار قريبا في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، ثقته في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو مع ولاية دونالد ترامب في 20 كانون الثاني.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في كوريا الجنوبية، إن "واشنطن تريد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتابع "نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا".

وأضاف أنه "إذا لم نعبر بالاتفاق خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف، وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن".

المصدر : وكالات