الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين، والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة/ متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة. ونوّهت الجوازات أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظامًا.



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