حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من أبطال القوات المسلحة، خلال زيارة لمدينة زايد العسكرية في أبوظبي، واطلع سموه على برامج التدريب المكثفة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال زيارة لمدينة زايد العسكرية في عاصمتنا الشامخة، التقيت عدداً من أبطال قواتنا المسلحة، وتفقدت تجهيزات قواتنا البرية والتقنيات الدفاعية، كما اطلعت على برامج التدريب المكثفة ... وأضاف سموه:"فخورون بالمستوى العالي من الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وقمنا في ختام الزيارة بتكريم ثلاثة من قيادات القوات المسلحة الذين قدموا الكثير في خدمة راية الاتحاد.

وقال سموه:"تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة، تحية لكم من قلب كل إماراتي مخلص، أنتم حُراس الدار ودرعنا الذي لا يلين".