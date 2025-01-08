ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي لأعلى مستوى في “تاريخه”

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في عام 2024، لأعلى مستوى في “تاريخه”. وذلك يوم الاثنين.

وبذلك، يصل صافي الاحتياطي إلى 47.109 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 189 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى هو الأعلى للاحتياطي المصري، حتى الآن.

وأشار البنك إلى أن الاحتياطيات الدولية، سجلت زيادة بنحو 11.89 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعادل نموا بنسبة 34%.

وكشفت بيانات البنك، أن أرصدة الذهب في الاحتياطي بلغت 10.644 مليارات دولار أميركي، بينما وصلت أرصدة العملات الأجنبية إلى 36.436 مليار دولار.

كما سجلت حدود السحب الخاصة لمصر لدى صندوق النقد الدولي، حوالي 31 مليون دولار أميركي بنهاية الفترة ذاتها.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية عام 2024، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار أميركي.

الحرة