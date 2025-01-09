دماء عزيزة .. ودموع غزيرة ولحظات ثبات أسطوري تجلّت اليوم في محاور وجبهات القتال المختلفة .. والهدف .. قلب ونبض ولاية الجزيرة .. مدني .. ■ في محور سنار مدني سيسجل التاريخ معركة الدخول إلي الحاج عبدالله .. كيف جرت تفاصيلها وكيف تكامل التخطيط ثم التوكل علي الواحد الأحد .. ■ تقبل الله شهداء محور سنار مدني .. وعاجل الشفاء للجرحي وفي مقدمتهم أحد أيقونات معركة الكرامة الأخ العزيز عمار حسن عمار .. ■ في محور المناقل مدني قصص وحكايات وبطولات .. لحظات تتداخل فيها مشاعر الثبات والفراسة بفرح توثقه سجدة شكر لله تعالي ودموع حب من مشاش العظم .. وسويداء القلب .. ■ تحية وفاء ومحبة للضباط والجنود وكل الأتقياء الأخفياء بمحور المناقل ..وقريباً بإذن الله سيصلي الأخ العزيز النيل الفاضل الصبح حاضراً في مسجد الشيخ السني بمدني العزيزة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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